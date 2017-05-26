Tren rayı otomobili kağıt gibi kesti: 1'i ağır 2 yaralı

Karabük'te tırda yüklü olan ve 6 metresi dorsenin arkasından dışarı taşan raylara çarpan otomobil kağıt gibi kesilirken, feci kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Karabük'te tırda yüklü olan ve 6 metresi dorsenin arkasından dışarı taşan raylara çarpan otomobil kağıt gibi kesilirken, feci kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Eskipazar D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Karabük istikametine gitmekte olan Yüksel Ekinci (58) idaresindeki 14 KJ 190 plakalı otomobil Mustafa Güdüş (54) idaresindeki 78 BP 189 plakalı tırın üzerinde bulunan 24 metre uzunluğunda olan ve 6 metresi dorsenin dışına sarkan tren raylarına çarptı. Dorsenin sol kısmındaki raylardan biri otomobile saplanarak üst kısmını adeta kağıt gibi kestiği kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan eşi Nurgül Ekinci (51) ise ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları otomobilden çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan kazadan kısa süre sonra yaşananlar ise cep telefonuna yansıdı. Görüntüde sürücü eşine seslenerek 'hayatım ses ver, hanım gitti, dünyam bitti' diye feryatları ise yürek burkarken, vatandaşları sürücüyü teselli etmeye çalışıyor.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Ankara-Karabük yolu, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaza sonrası Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Mustafa Güdüş, arkasında eskort eşliğinde ile fabrikaya dönüş yaptığı sırada otomobilin arkadan gelerek dorsenin üzerindeki raya çarptığını söyledi.

(Yasin Erdem /İHA)