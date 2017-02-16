Tren minibüsü böyle biçti.

Tren minibüsü böyle biçti.

Korkunç kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde gerçekleşti. Hemzemin geçitten geçen sürücü, hızla gelen nakliye trenini fark edemeyince facia da kaçınılmaz oldu. Tren minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç metrelerce sürüklenirken, feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

