Tren kamyonu böyle biçti. Korkunç kaza Şili'de gerçekleşti. Hemzemin geçitten geçen kamyon sürücüsü dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Hızla geren tren, kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon adeta paramparça olurken, ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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