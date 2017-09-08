08.09.2017 23:08 Tren hemzemin geçitte iş makinesine çarptı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte, trenin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte, trenin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Bozkurt ilçesi Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Eskişehir seferini yapan 71321 sefer sayılı Pamukkale Ekspres yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan İsrafil Hayta (26) idaresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne (DESKİ) ait iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kepçenin operatörü İsrafil Hayta yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsrafil Hayta, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)

