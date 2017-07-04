Tren anne ve çocuğuna çarptı

Endonezya'da tren hemzemine geçitte bir kadın ve çocuğuna çarptı.

Endonezya'da tren hemzemine geçitte bir kadın ve çocuğuna çarptı.

Anne ve bebek arabasındaki çocuğu, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruldu. Neyse ki feci kaza, can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Yaralanan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin de olmadığı açıklandı.

