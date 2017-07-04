Tren anne ve çocuğuna çarptı

Endonezya'da tren hemzemine geçitte bir kadın ve çocuğuna çarptı.
Endonezya'da tren hemzemine geçitte bir kadın ve çocuğuna çarptı. Anne ve bebek arabasındaki çocuğu, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruldu. Neyse ki feci kaza, can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Yaralanan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin de olmadığı açıklandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.