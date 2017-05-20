Traore otobüs muavinlerine taş çıkarttı

Şanlıurfaspor ile oynanan karşılaşma sonunda soyunma odasından çıkan Elazığspor'un Malili orta saha oyuncusu Muhammed Traore'den muavinlere taş çıkartacak hareketler yaptı.
Şanlıurfaspor ile oynanan karşılaşma sonunda soyunma odasından çıkan Elazığspor'un Malili orta saha oyuncusu Muhammed Traore'den muavinlere taş çıkartacak hareketler yaptı. Şanlıurfaspor ile Gap Arena Stadı'nda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından soyunma odasından çıkan Elazığspor'un Malili orta saha oyuncusu Muhammed Traore, otobüs muavinliği yaptı. Otobüsün ön kapısındaki basamaklarda duran Traora, Aksaray, Kadıköy, Yenikapı, Taksim diye bağırarak arkadaşlarını otobüse aldı. Elini de minibüs muavinleri gibi otobüsün kapısına vuran Traore'nin bu davranışı, arkadaşları arasında gülüşmelere neden oldu. Bir süre kapıda bağıran Traore daha sonra otobüsün içine girdi.
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