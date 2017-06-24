Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hızlı bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Taraftarlarımız şundan emin olsunlar; yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hızlı bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Taraftarlarımız şundan emin olsunlar; yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Transfere ilişkin konuşan Başkan Özbek, "Transferlerde son imza atmadan her şey değişebilir. İmzalar atılmadan kesin konuşmak da doğru değildir. Şu mesajı verebilirim, takımımızda bayağı bir eksilme oldu, çok oyuncu ayrıldı. Eksiklerimizi bilerek hazırlandık. Taraftarlarımız şundan emin olsunlar; yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek. Uzun süre bu takıma hizmet edecekler. En kısa sürede transferlerimizi açıklayacağız, taraftarlarımız duyacaklar. Kontratlar imza aşamasında ama maddeler üzerinde konuşmalar sona yaklaşıyor. Bugün imzalarız ama yarın gelen yöneticiler, bu kontratlar yüzünden sıkıntı yaşamasınlar. İmzayı attığınız anda bitti. Sizden sonra gelenler bunu takip etmek zorunda. Gün sayıyoruz. Neden bu kadar endişe ediliyor anlamıyorum. Önümüzde ilk maç için daha 20 gün var. Transferlerin büyük kısmı ilk maçtan önce kampa yetiştirmek istiyoruz. Transferler 20 günden önce biter" ifadelerine yer verdi.

Sneijder'in kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine Başkan Özbek, "Teknik kadro kendi içinde takımı hazırlayacak. Ondan sonra ideal kadrosunu şekillendirecek. Verdikleri listeye göre biz de kararımızı alacağız" dedi.



"BAZEN AYRILIKLAR KAÇINILMAZ OLUYOR"

Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrılması ile ilgili olarak ise Dursun Özbek, "Sabri takım içinde en sevdiğim oyuncu. Profesyonel hizmetlerden sonra ayrılıklar kaçınılmaz. 23-24 kişilik bir kadro olacak. Ama bazen ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu profesyonel bir olay. Sabri'nin bu hassasiyeti göstermemesi lazım. Kişisel değil. Sabri'nin verdiği hizmetleri kimse inkar edemez. Galatasaray'a hizmet etmenin birçok yolu var. İleride beraber çalışmayı engellemeyecek bir ayrılık olması gerekir. Galatasaray'ın onurlu bir evladıdır" şeklinde konuştu.



"TUDOR TAKIMIN SORUNLARINI GÖRME ŞANSI BULDU"

Transfere iyi hazırlandıklarını aktaran sarı-kırmızılı başkan, "Ben Galatasaray Başkanı'yım. Galatasaray içinde kim ne yaparsa yapsın fatura başkana aittir. Ben bunu kabul ediyorum. Galatasaray'da transfer nasıl yapılıyor? Kitapta yazıldığı gibi. Biz Tudor ile yarım sezon geçirdik. Takımın sorunlarını görme şansı buldu. Sayın Tudor'a 'bize liste sun' dedik. O listeyi scout ekibine veriyoruz. Scout ekibimiz çok başarılı. Onlar da Galatasaray'da oynayabilecek oyuncuları listeliyor ve yönetime veriyor. Ondan sonra sayın Tudor, sportif direktör ile ben konuşuruz. Hangisi takım için iyi olur ona bakarız. Sportif direktörümüz, bu konuda oldukça başarılı. Herkesle temas halindeyiz" şeklinde konuştu.



"BENDEN SONRAKİLERE TEMİZ BİR GALATASARAY SUNMAK İSTİYORUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi. Her sene üstüne kar yağmış, birikmiş. Galatasaray'ın bundan kurtulması gerek. O yüzden başkanlığa aday olmuştum. Kulübün elinde iki tane kurtulma yöntemi vardı. Riva bunlardan birisiydi. Ben, benden sonra gelenlere temiz bir Galatasaray sunmak istiyorum. Projelerim orta vadeli. 3-4 sene süren projeler. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Riva çok önemli bir proje. Selahattin Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum. 40 sene önce takımın bu duruma düşebileceğini düşünmüş ve orayı satın almış. Sonraki yönetimler hep Riva'yı değerlendirmek amacıyla çalışmalar yapmış ancak bazı sebeplerden olmamış. Bu konuda irademiz kesin ve değerlendirmek üzere hareket ettik. Şu anda da başarılı oluyoruz. Riva'nın Galatasaray'a yaklaşık 940 milyon TL gibi bir getirisi olacak. Süreç içerisinde bu rakam artacak. 1 misli daha fark olacak. Riva'dan 2 sene sonra toplam 2 milyar TL gibi bir rakam girmesini bekliyoruz. Emlak Konut, bu rakamı garanti etti. Şu anda bu kağıdı paraya çevirebiliyoruz. Sorumluluk artık Emlak Konut'ta. Şu anda Riva ve Florya arsalarının üzerine ipotek var. Geçmiş dönemlerde Florya arsası bankaya ipotek edilmiş ve borç para alınmış. Alınan paranın iki katı gelirler temlik edilmiş. Sonrasında bu gelirler verilmeyince üzerine Riva arsası ipotek edilmiş."



"2018'DE TEKRAR ADAY OLURUM"

Başkanlığa tekrar aday olabileceğini söyleyen Dursun Özbek, "Efsane başkan olmak için harcama yapmak yanlış. Zamanla yaptığınız hizmetler sebebiyle bir şekilde anılırsınız. Galatasaray başkanı olarak anılmak bana yeterince gurur verir. Taraftarımızı memnun etmek amacıyla bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu daha önce de cevapladım, 2018'de aday olup olmamayı, o gün düşünürüm. Verdiğimiz sözler var, tutabilirsek olur. Galatasaray camiasından o ışığı alırsam, 2018'de tekrar aday olurum" dedi.

