Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Transfere en çok para harcayan Süper Lig ekipleri
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Transfere en çok para harcayan Süper Lig ekipleri

Bu sene birçok kulüp için hareketli geçen birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. FIFA kurallarına göre 12 hafta süren bu dönemde transfere en çok para harcayan Süper Lig takımı 39 milyon 550 bin Euro ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları 17 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, son şampiyon Beşiktaş'ın kasasından ise 7.9 milyon Euro çıktı.

Bu sene birçok kulüp için hareketli geçen birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. FIFA kurallarına göre 12 hafta süren bu dönemde transfere en çok para harcayan Süper Lig takımı 39 milyon 550 bin Euro ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları 17 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, son şampiyon Beşiktaş'ın kasasından ise 7.9 milyon Euro çıktı.
Yeni sezon için şampiyonluk ve Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük hedefler koyan Süper Lig takımları transfer döneminde de kesenin ağzını açtı. Gomis'ten Valbuena'ya, Pepe'den Nasri'ye birçok dünya yıldızının mücadele edeceği Türkiye Ligi'nde transfere en fazla harcama yapan 5 takıma bir göz atalım.

GALATASARAY
Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan sarı-kırmızılılar yeni sezon için çok iddialı bir kadro kurdu. Transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, bu oyunculara toplamda 39 milyon 550 bin Euro harcadı. Aslan'ın bonservisine en çok para ödediği isim ise 8 milyon Euro ile Belhanda oldu.
Galatasaray'ın transfer ettiği futbolculara verdiği bonservis bedelleri şöyle:
Belhanda (Dinamo Kiev): 8 milyon Euro
Ndiaye (Osmanlıspor): 7 milyon 500 bin Euro
Maicon (Sao Paulo): 7 milyon Euro
Fernando (Manchester City): 5 milyon 250 bin Euro
Feghouli (West Ham United FC): 4 milyon 250 bin Euro
Mariano (Sevilla): 4 milyon Euro
Gomis (Swansea City): 2 milyon 500 bin Euro
Latovlevici (Kardemir Karabükspor): 550 bin Euro
Denayer (Manchester City): Kiralık
Carrasco (Serbest): Bonservissiz

FENERBAHÇE
Takımın başına Aykut Kocaman'ı getirerek bu sezon mutlak başarı hedefleyen sarı-lacivertli takım da 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunu 10 futbolcuyla zenginleştirdi. Transferler için kasasında 17 milyon Euro çıkan Fenerbahçe'nin en fazla bonservis bedeli ödediği isim ise 7 milyon Euro ile Giuliano.
Sarı-lacivertli kulübün transfer ettiği futbolcuların kulüplerine verdiği bonservis bedelleri şu şekilde:
Giuliano (Zenit): 7 milyon Euro
Soldado (Villereal): 5 milyon Euro
Dirar (Monaco): 3 milyon 500 bin Euro
Valbuena (Olympique Lyon): 1 milyon 500 bin Euro
Kameni (Malaga): Bonservissiz
Mehmet Ekici (Trabzonspor): Bonservissiz
Isla (Cagliari): Bonservissiz
Eljif Elmas (Robotnicki): ?
Janssen (Tottenham): Kiralık
Neto (Zenit): Kiralık

TRABZONSPOR
Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka gibi önemli isimlerle birlikte toplamda 7 futbolcuyu kadrosuna katarak lig yarışında üst sıraları zorlamak isteyen Trabzonspor, transfere 10 milyon 550 bin Euro ödedi. Kucka, 5 milyon Euro ile bordo-mavililerin en pahalı transferi olurken diğer oyunculara verilen bedeller ise şöyle:
Kucka (Milan): 5 milyon Euro
Burak Yılmaz (BJ Guoan): 3 milyon 500 bin Euro
Sosa (Milan): Kiralık ücreti 1 milyon 350 bin Euro
Bongonda (Celta Vigo): Kiralık ücreti 400 bin Euro
Hubocan (Marsilya): Kiralık ücreti 250 bin Euro
Kamil Çörekçi (Eskişehirspor): Bonservissiz
Volkan Şen (Serbest): Boservissiz

BEŞİKTAŞ
Son iki senenin şampiyonu olan ve yeni sezona da iddialı başlayan Beşiktaş ise rakiplerinin aksine transfere sadece 7.9 milyon Euro verdi. Siyah-beyazlılarda Negredo ve Medel, 2 milyon 500 bin Euro ile en çok bonservis bedeli harcanan isimler oldu.
Siyah-beyazlı kulübün bu transfer döneminde ödediği bonservisler şu şekilde:
Negredo (Valencia): 2 milyon 500 bin Euro
Medel (İnter): 2 milyon 500 bin Euro
Lens (Sunderland): Kiralık ücreti 1 milyon 500 bin Euro
Caner Erkin (İnter): 750 bin Euro
Orkan Çınar (Gaziantepspor): 450 bin Euro
Atınç Nukan (Leipzig): 200 bin Euro
Utku Yuvakuran (Beylerbeyi): Bonservissiz
Pepe (Serbest): Bonservissiz

ANTALYASPOR
Samir Nasri'yi renklerine bağlayarak 2017-2018 transfer döneminin ses getiren takımlarından olan Antalyaspor, kadrosuna 11 oyuncu kattı. Bu futbolcular 7 milyon 560 bin Euro ödeyen kırmızı-beyazlıların en pahalı transferi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Samir Nasri oldu.
Antalyaspor'un birinci transfer ve tescil döneminde kasasında çıkan bonservis ücretleri şöyle oldu:
Nasri (Manchester City): 3 milyon 500 bin Euro
Drole (Perugia): 1 milyon 750 bin Euro
Menez (Bordeaux): 1 milyon 500 bin Euro
Vainqueur (Roma): 500 bin Euro
Sangare (Osnabrück): 250 bin Euro
Salih Dursun (Galatasaray): 63 bin Euro
Djourou (Hamburg): Bonservissiz
Maicon (Lokomatif Moskova): Bonservissiz
Aydın Karabulut (Gençlerbirliği): Bonservissiz
Boffin (Eskişehirspor): Bonservissiz
Musa Nizam (Trabzonspor): Bonservissiz
(Uygar Aydın/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Oğlu anısına pedal çeviriyor
Bakanlıktan Türk vatandaşlarına 'Almanya' uyarısı
Güney Korelilerin 'Edirne ciğeri' keyfi
'Ayılı karikatür'ün yer aldığı sayfa imha edildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
16 ilde eş zamanlı 'Bylock' operasyonu: 18 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!
ABD'den Türkiye'ye karşı iki hamle!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
CHP'li Tanrıkulu hakkında savcılıktan flaş karar
CHP'li Tanrıkulu hakkında savcılıktan flaş karar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Oğlu anısına pedal çeviriyor
Oğlu anısına pedal çeviriyor
Bakanlıktan Türk vatandaşlarına 'Almanya' uyarısı
Bakanlıktan Türk vatandaşlarına 'Almanya' uyarısı
Güney Korelilerin 'Edirne ciğeri' keyfi
Güney Korelilerin 'Edirne ciğeri' keyfi
'Ayılı karikatür'ün yer aldığı sayfa imha edildi
'Ayılı karikatür'ün yer aldığı sayfa imha edildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
16 ilde eş zamanlı 'Bylock' operasyonu: 18 gözaltı
16 ilde eş zamanlı 'Bylock' operasyonu: 18 gözaltı
Otomobilin motorundan 5 yavru kedi çıktı
Otomobilin motorundan 5 yavru kedi çıktı
Bakanlıktan 'kırmızı biber hapı' uyarısı
Bakanlıktan 'kırmızı biber hapı' uyarısı
Suriyeli çocuğun cesedi yeniden aranmaya başlandı
Suriyeli çocuğun cesedi yeniden aranmaya başlandı
Aktör değil kaymakam
Aktör değil kaymakam
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. randevuda
'15 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz'
'15 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English