04.01.2017 13:31 Transfer zirvesi yarın yapılacak

Antalya kampına bugün akşam saatlerindekİ antrenmanla başlayacak olan Bursaspor'da, yönetim ve teknik heyet yarın transfer konusunda görüşme gerçekleştirecek. Antalya kampına bugün akşam saatlerindekİ antrenmanla başlayacak olan Bursaspor'da, yönetim ve teknik heyet yarın transfer konusunda görüşme gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Bursaspor, devre arası kampının ilk antrenmanını bugün yapacak. Side'de kampa giren yeşil-beyazlı ekip, saat 17.30'da gerçekleştireceği çalışmayla, ikinci yarının da startını verecek. Hazırlıkların yanı sıra transfer çalışmalarını da tam gaz sürdüren Bursaspor'da, yönetim yarın Antalya'ya gelerek Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşecek. İHA'ya konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yarın takımın kamp yaptığı otelde teknik heyetle bir araya geleceklerini ve transferi şekillendireceklerini söyledi.



ADVINCULA SAKATLIK RAPORU GÖNDERDİ

İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Newell's Old Boys'la kiralık sözleşmesi sona eren ve bugün kampa katılması beklenen Luis Advincula'nın da Bursaspor'a geri dönmeden sakat raporu gönderdiğini belirtti. Ademoğlu, futbolcunun durumuna kulüp olarak bakacaklarını ve tedavi edilmesi için Türkiye'ye çağırdıklarını da sözlerini ekledi. Peru'lu oyuncunun terör olaylarını bahane ederek Türkiye'ye gelmek istemediği de iddialar arasında.

(Mesut Alan / İHA)

