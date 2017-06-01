Transfer yasağını CAS da onadı

CAS, FIFA tarafından Atletico Madrid'e verilen transfer yasağını onadı.

CAS, FIFA tarafından Atletico Madrid'e verilen transfer yasağını onadı.

Atletico Madrid'in CAS'ta FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Bu karara göre İspanyol ekibi, Ocak 2018'e kadar transfer yapamayacak. Real Madrid ve Atletico Madrid 18 yaş altındaki yabancı oyuncular konusundaki transfer kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle iki transfer döneminde de oyuncu getirmeme cezasını çarptırılmıştı.

