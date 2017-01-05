Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Transfer için gün verdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Transfer için gün verdi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tespit ettiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız da oldu. 3 ya da en fazla 4 oyuncu düşünüyoruz. En geç pazar gününe kadar şekillenir' dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tespit ettiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız da oldu. 3 ya da en fazla 4 oyuncu düşünüyoruz. En geç pazar gününe kadar şekillenir" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da, Başkan Ali Ay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine İzmir'de yaşanan terör olayını değerlendirerek başlayan Ali Ay, "Bugün yine maalesef terör olayı yaşadık. Allah hepsinin belasını versin. Memleketimizi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz yine birlik beraberlik mesajı vermek zorundayız. Şu anda hep beraber hareket ediyoruz. Bizim milli duygularımız da daha üst seviyede oluyor. Bu olaylar spor kulüplerini de etkiliyor. Özellikle yabancı futbolcuların kendileri değil ama eşleri korkuyor bu olaylardan" dedi.

"3 YA DA EN FAZLA 4 OYUNCU DÜŞÜNÜYORUZ"
Transfer konusunda da bilgi veren Başkan Ay, "Biz bugün geldik. Araştırmalarımız yapıldı. 4 yönetici ile buradayız. Hamza hocamız ile oturup detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Ne olur nereye varırız bir şey söylemek için erken. En geç pazar gününe kadar şekillenir diye düşünüyorum. Tespit ettiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız da oldu. 3 ya da en fazla 4 oyuncu düşünüyoruz. Elimizde olan oyuncularla ilgili ne olacağını bu akşam konuşacağız. Hepsi bizim oyuncularımız ve kampa da geldiler. Burada bütçe de önemli. Kasım ayı itibariyle bütün futbolcularımızın paralarını verdik. Şu anda en iyi 2-3 kulüpten bir tanesiyiz. Biz elimizden geleni yaptık. 20 milyona yakın kredi almıştık. O bize ilaç gibi geldi. İnşallah Allah bunları da kısa zamanda geri ödemeyi nasip eder. Sportif başarı önemli ama mali başarı her şeyden daha önemli" diye konuştu.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Transferde adı Bursaspor ile anılan Güray Vural ve Mustafa Yumlu ile bir görüşmelerinin olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Ay, Çek oyuncuları Tomas Necid için ise şunları söyledi:
"Necid bizim oyuncumuz ve 2 buçuk sene daha sözleşmesi var. Sadece Necid için değil bazı oyuncular için de geçerli teklif gelirse oturacağız ve masaya yatıracağız. Kulübün menfaatleri önemli ve ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumartesi günü transferle ilgili sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız."

"BİZİMLE OYNAMAK İSTEMEYEN BİZİM DE İHTİYACIMIZ YOK"
Kiralık sözleşmesi sona ermesine rağmen takıma dönmeyen Luis Advincula'nın Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Başkan Ay, "Bu akşam veya yarın menajeri de gelecek. Menajerini de değiştirdi. Görüşme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu anda bizim oyuncumuz. Gelmek istemiyorsa getirir bonservis bedelini nereye gitmek isterse gider. Bizimle oynamak istemeyene bizim de ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.
(Mesut Alan /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
İzmir'deki terör saldırısı
İzmir'deki terör saldırısı
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
İzmir sana minnettar
İzmir sana minnettar
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English