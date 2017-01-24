Trans-Pasifik Ortaklığından çekilme kararını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığından çekilmesi kararını imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığından çekilmesi kararını imzaladı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen yemin töreni ile göreve resmen başlayan ABD Başkanı Donald Trump, icraatlarına devam ediyor. Trump, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekilmesi kararını imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı esnasında kararı imzaladığı sırada Trans-Pasifik anlaşmasının kötü bir anlaşma olduğunu ifade ederek, "Herkes bunun ne anlama geldiğini biliyor. Bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Şu an gerçekleştirdiğimi şey Amerikalı işçiler için önemli" dedi.

Seçim kampanyaları esnasında anlaşmayı sık sık eleştiren Trump, "kötü bir anlaşmanın" Amerikan halkı için zararlı olduğunu bildirdi.

