Tramvayda çocuğunu kaybetti

Samsun'da yaşayan Iraklı mülteci bir anne, tramvay beklediği sırada çocuğunu kaybetti.
Samsun'da yaşayan Iraklı mülteci bir anne, tramvay beklediği sırada çocuğunu kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Meydan İstasyonu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Samsun'dan Atakum yönüne gitmek isteyen Iraklı anne, kartına para yüklemek için yanından uzaklaştığı 6 yaşındaki oğlunu istasyonda kaybetti. Annenin bağrışmaları ve ağlamasını gören vatandaşlar 155'i arayarak polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde bir araştırma yaptı. Olayı polislere anlatan anne, 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Umar'ı kartına para yatırmaya gittikten sonra bir daha göremediğini belirtti. Polis ekipleri, küçük çocuğun tramvaya binip gitmiş olabileceği ihtimaline karşı, anneyi de alarak çocuğun okulunun bulunduğu Atakum ilçesine gitti. Okula giden anne ve polis ekipleri çocuğu burada buldu. (Erdi Demür / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.