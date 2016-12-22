22.12.2016 15:29 Trakyakent Yönetimi 2016 Yılı'nın son toplantısını yaptı

Trakyakent Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, 2016 yılının son toplantısını Trakyakent Merkez Binası'nda gerçekleştirdi. Trakyakent Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, 2016 yılının son toplantısını Trakyakent Merkez Binası'nda gerçekleştirdi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapılan toplantıya, Birlik Encümen Üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ve Birlik Müdürü Behcet Atlı katıldı.



Toplantıda oluşturulan gündem maddeleri karara bağlandı. Kapaklı Belediyesinden gelen belediye personeline yönelik eğitim çalışması talebi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek personele yönelik günü birlik eğitim çalışması ile ilgili detaylar görüşüldü.



Birlik Müdürü Behcet Atlı, gündeme alınacak konularla ilgili Başkan Albayrak ve Yönetim Kurulunu bilgilendirirken, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında Lüleburgaz'da gerçekleştirilen `İmar Yönetmeliği ve Teftişlerde Dikkat Edilecek Hususlar' konulu belediye personeline yönelik eğitim programının sonuçları değerlendirildi.



Toplantıda, Trakyakent Belediyeler Birliği'nin 2016 yılında gerçekleştirilen tüm faaliyetler de değerlendirilirken, 2017 yılına ait etkinlik takvimi ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

