09.01.2017 16:07 Trakya'da zirai don uyarısı

Edirne Valiliği, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilere zirai don uyarısında bulundu. Edirne Valiliği, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilere zirai don uyarısında bulundu.



Edirne Valiliği'nden zirai don uyarısı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara Bölgesi'nde 11 Ocak 2017 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

