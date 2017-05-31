Traktörünü durdurmak isterken can verdi

Samsun'da, park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmaya çalışırken römork arasına sıkışarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da, park halindeyken hareket eden traktörünü durdurmaya çalışırken römork arasına sıkışarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Ladik ilçesi İbi Mahallesi Çerkezler mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik Belediyesinden zabıta amiri olarak emekli olduğu öğrenilen Şaban Ömür'ün (65), evinin yanında park halinde bulunan traktörü kendiliğinden hareket etti. Hareket eden traktöre binmeye çalışan Şaban Ömür, römorkun arasına sıkışarak ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Şaban Ömür, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Muammer Ay/İHA)
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