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Traktörün altında can verdi
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Traktörün altında can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, tarlada çift sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, tarlada çift sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Pamukkale ilçesi Eldenizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Hasan Sertoğlu (34), 20 PL 500 plakalı traktörüyle tarlasında çift sürdüğü sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilme sonucu traktör sahibi Sertoğlu, traktörün altında kalarak can verdi. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Sertoğlu'nun cesedini traktörün altında çıkardı. Sertoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Medeni Topaloğlu /İHA)

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