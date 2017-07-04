Traktörden düşen kadın öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşinin kullandığı traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşinin kullandığı traktörden düşen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde Eyüp Gencer yönetimindeki 07 HV 906 plakalı traktörde bulunan eşi 70 yaşındaki Fatma Gencer dengesini kaybederek yere düştü. Gencer, traktörün sol arka tekerinin vücudunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Gencer, yakınları tarafından kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Adem Durmaz / İHA)
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