Traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Mersin'in Mut ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşerek tekerin üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşerek tekerin üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kavaközü Mahallesi'nde meydana geldi. İshak G. idaresindeki traktör ile hayvanlarını sulamak için tankını su doldurmaya giderken, arka tekerin üzerinde binili olan 5 yaşındaki oğlu Oguzhan G. yere düştü. Arka tekerin altında kalan Oğuzhan G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Uğuzhan G.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

(Hasan Çetin /İHA)