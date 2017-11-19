19.11.2017 08:52 Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde ikamet eden 77 yaşındaki İlhan Sarıkaya, komşusu 65 yaşındaki Tahir Demirel'i de yanına alarak traktör ile dağa odun kesmeye gitti. İkili, izinli yapılan kesimin ardından mahalleye dönmek üzere yola çıktılar. 77 yaşındaki İlhan Sarıkaya yönetimindeki 16 16 CHC 35 plakalı traktör, mahallenin dağlık alanındaki Soğuksu mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktör, ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Traktörün üzerindeki lhan Sarıkaya ve arkadaşı Tahir Demirel olay yerinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde merak eden yakınları aramak için yola çıktılar. Yaya olarak arama yapan yakınları, iki kişinin cesetlerine ulaştılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.



