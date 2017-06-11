Traktör baraja düştü: 1 ölü

Elazığ'da traktörün baraja düştüğü olayda olayda sürücü hayatını kaybetti.

Elazığ'da traktörün baraja düştüğü olayda olayda sürücü hayatını kaybetti.

Olay, merkez Muratçık köyü mevkiinde Keban Barajı'nın uzantısında meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan işçiler, tarlayı sulamak için su motorunu baraj kenarına getirdi. İşçiler, daha sonra sulama motorunu suya sokabilmek için suyun karşı tarafına ip atarak, traktörle çekmeye başladı. Bu sırada kayan traktörle sürücü Cihan Gezici (23) suya gömüldü.

Gezici'nin arkadaşı beline ipi dolayarak arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak kendisi de boğulmaktan son anda kurtuldu. İşçiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, suya girerek Gezici'nin cansız bedeni çıkarttı. Bu sırada olay yerinden bulunan arkadaşları ve yakınları fenalık geçirdi. Suya gömülen traktör de 2 traktörün peş peşe bağlanarak çekmesiyle çıkartıldı. Gezici'nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

(Kamil Can Kılıç / İHA)