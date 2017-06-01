Trafoda 110 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda trafo içerisine gizlenmiş 110 kilogram esrar bulundu.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda trafo içerisine gizlenmiş 110 kilogram esrar bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir ihbar üzerine dedektör köpek, Sarıkız ile Batman-Diyarbakır karayolunda park halinde trafo yüklü kamyonette arama yaptı. Aramada trafonun içerisine gizlenmiş vaziyette 110 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

(Osman Arslan /İHA)