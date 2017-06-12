Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde önceki gün kuyumcu hırsızlığına karışan ve kaçarken bir araca sürten İran uyruklu 3 şahıs, kendilerine kovalayan araçtan kaçarken pastaneye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde önceki gün kuyumcu hırsızlığına karışan ve kaçarken bir araca sürten İran uyruklu 3 şahıs, kendilerine kovalayan araçtan kaçarken pastaneye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu biri kadın 3 şahıs, ilçe merkezinde bir kuyumcuya girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Daha sonra kuyumcudan çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte 34 RG 5582 plakalı otomobil ile kaçarken, Murat K. yönetimindeki 61 BB 817 plakalı otomobile kırmızı ışıkta sürterek kaçtı. Çarşı mahallesinde gerçekleşen kaza sonrasında araç, durmadan kaçmayı sürdürürken, 61 plakalı aracın kendilerini takip ettiğini anlayan İranlı hırsızlar, aniden frene basınca arkasında seyir halinde bulunan sürücü de kontrolünü kaybederek 34 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan pastaneye girerken, pastanede büyük maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yaşanan kargaşa ve panik güvenlik kameralarına yansıdı.

İranlı uyruklu şahıslardan 2'si kaza yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçtan çıkan İranlı kadın ise kaza yerine gelen polis ekiplerine kaçan şahısları tanımadığını söyleyince polis ekipleri durumundan şüphelendi. Yapılan araştırmada şahısların Sürmene ilçesinde bir kuyumcu hırsızlığına karıştığı belirlenirken, kaçanlardan biri kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Biri kadın 2 kişi ise Sürmene ilesinde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İsmail Kılıç /İHA)