Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde önceki gün kuyumcu hırsızlığına karışan ve kaçarken bir araca sürten İran uyruklu 3 şahıs, kendilerine kovalayan araçtan kaçarken pastaneye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde önceki gün kuyumcu hırsızlığına karışan ve kaçarken bir araca sürten İran uyruklu 3 şahıs, kendilerine kovalayan araçtan kaçarken pastaneye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu biri kadın 3 şahıs, ilçe merkezinde bir kuyumcuya girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Daha sonra kuyumcudan çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte 34 RG 5582 plakalı otomobil ile kaçarken, Murat K. yönetimindeki 61 BB 817 plakalı otomobile kırmızı ışıkta sürterek kaçtı. Çarşı mahallesinde gerçekleşen kaza sonrasında araç, durmadan kaçmayı sürdürürken, 61 plakalı aracın kendilerini takip ettiğini anlayan İranlı hırsızlar, aniden frene basınca arkasında seyir halinde bulunan sürücü de kontrolünü kaybederek 34 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan pastaneye girerken, pastanede büyük maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yaşanan kargaşa ve panik güvenlik kameralarına yansıdı.
İranlı uyruklu şahıslardan 2'si kaza yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçtan çıkan İranlı kadın ise kaza yerine gelen polis ekiplerine kaçan şahısları tanımadığını söyleyince polis ekipleri durumundan şüphelendi. Yapılan araştırmada şahısların Sürmene ilçesinde bir kuyumcu hırsızlığına karıştığı belirlenirken, kaçanlardan biri kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
Biri kadın 2 kişi ise Sürmene ilesinde çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İsmail Kılıç /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü şarkıcıdan yeni albüm yeni imaj
Sorumsuz sürücünün neden olduğu metrobüs kazası kamerada
Bakanlar Kurulu toplandı
Boks Milli Takımı, Ukrayna'ya gitti
İzmir'de 'Skolyozun farkında mısın?' söyleşisi
Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ünlü şarkıcıdan yeni albüm yeni imaj
Ünlü şarkıcıdan yeni albüm yeni imaj
Sorumsuz sürücünün neden olduğu metrobüs kazası kamerada
Sorumsuz sürücünün neden olduğu metrobüs kazası kamerada
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Boks Milli Takımı, Ukrayna'ya gitti
Boks Milli Takımı, Ukrayna'ya gitti
İzmir'de 'Skolyozun farkında mısın?' söyleşisi
İzmir'de 'Skolyozun farkında mısın?' söyleşisi
Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu
Trafikteki kovalamaca pastanede son buldu
Uykudaki kocasını silahla yaralayıp intihar etti
Uykudaki kocasını silahla yaralayıp intihar etti
Tarihi ahşap cami gerdanlığına kavuştu
Tarihi ahşap cami gerdanlığına kavuştu
Valbuena'dan mesaj var
Valbuena'dan mesaj var
Tümgeneral Aydın'ın adı son iftarını yaptığı kışlaya verildi
Tümgeneral Aydın'ın adı son iftarını yaptığı kışlaya verildi
Metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
Metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
TSK terör örgütüne nefes aldırmıyor
TSK terör örgütüne nefes aldırmıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English