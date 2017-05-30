Trafikte tehlikeli şov

Ankara'da trafik akışının yoğun olduğu güzergahta motosikletiyle seyir halinde olan bir genç can güvenliği hiçe sayacak şekilde trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

Ankara'da trafik akışının yoğun olduğu güzergahta motosikletiyle seyir halinde olan bir genç can güvenliği hiçe sayacak şekilde trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

Ankara'dan Kırıkkale istikametine doğru giden motosikletli bir sürücü, trafikte deyim yerindeyse kazaya davetiye çıkardı. Organize Sanayi Bölgesi güzergahında tek şeritli yolda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün, kullandığı motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak yoluna devam ettiği görüldü.

Saatte 100 km hızla motosiklet selesinin üzerine yatarak diğer sürücülere aldırış etmeden yoluna devam eden sürücünün kask takmadığı görülürken can güvenliğini hiçe sayarak yaptıkları cep telefonuna yansıdı.

(Fatih Gavuz / İHA)