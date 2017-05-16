Trafikte tehlikeli sohbet

Kayseri'de, bir motosiklet sürücüsünün otomobile tutunarak yolda ilerlemesi ve araçtakilerle sohbet etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de, bir motosiklet sürücüsünün otomobile tutunarak yolda ilerlemesi ve araçtakilerle sohbet etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler hayrete düşürdü. Trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün, bordo bir otomobilin sağ ön camına tutunarak ilerlemesi dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda motosiklet sürücüsü uzun süre bu şekilde seyrederken, ara sıra aracın sürücüsü ile de sohbet etti.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sohbeti ve yolculuğu uzun bir süre bu şekilde devam etti.

