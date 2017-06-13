Trafikte pes dedirten görüntü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajındaki 2 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Olay, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajındaki 2 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Olay, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesindeki 29 Ekim Bulvarında merkeze doğru seyir halinde olan bir otomobil görenleri hayrete düşürdü. Beyaz bir otomobilin bagajındaki yaşları 8 ile 12 arasında değişin iki çocuk şaşırttı. Kamerayı gören çocuklar yüzlerini kapatırken, diğer vatandaşlar hayretler içinde durumu seyretti. Aracın içinde ise 6 kişinin olması dikkat çekti.

(Medeni Topaloğlu /İHA)