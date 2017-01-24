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Trafikte çılgın akrobasi
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Trafikte çılgın akrobasi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü.
Hızla ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine yüz üstü yatıp ayaklarını uzatarak tehlikeli hareketler yaptı. O anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motor tutkunu genci görüntüleyen araçtaki sürücü ve yolcuların heyecanı da kameralara yansıdı. Sürücü koltuğunun yanından tehlikeli anları kaydeden kişinin motosikletin plakasını okuyup tehlikeli anları anbean anlatması araçtakilere heyecanlı anlar yaşattı.
Görüntülendiğini fark eden motosiklet sürücüsünün kameraya gülümsemesi ise pes dedirtti.
(Elif Ayşenur Bay / İHA)


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