Trafikte bunu da gördük !

Kullandığı aracın direksiyonunu ayağıyla çeviren şahıs büyük tepki topladı.

Kullandığı aracın direksiyonunu ayağıyla çeviren şahıs büyük tepki topladı.

Diyarbakır'da kullandığı aracın direksiyonunu ayaklarıyla çeviren şahıs, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, şahsın elleriyle tespih çektiği, direksiyonu ise ayaklarıyla çevirdiği görüldü. Trafiği tehlikeye sokan şahsın görüntüsü, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada tepkilere neden oldu.

