Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını açıklayan Şimşek, sistemin eksiklikleri olduğunun altını çizerek, "Trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" dedi.
Türkiye'nin ilk 1,5 aydaki ekonomik performansıyla ilgili konuşan Şimşek, veriler ılımlı büyümeye işaret ettiğini, liranın da değer kaybının ihracata yansımaya başladığını söyleyerek, "Bir miktar belirsizlik devam ettiği için yatırımlarda henüz güçlenme yok. Nisandan sonra yatırımlarda güçlenme başlar diye öngörüyoruz. İç tüketime gelince işaretler çok kötü değil. Ocak ayında vergi gelirlerine bakınca iç talebin ılımlı büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Durum hissedildiği kadar kötü değil, öngördüğümüz kadar da güçlü değil. Ilımlı büyümenin devam ediyor olması olumlu. Referandum belirsizliği kalktıktan sonra canlanma başlayacak" şeklinde konuştu.

"SÖZLER YERİNE GETİRİLİRSE İSTİHDAMDA ÇOK GÜÇLÜ ARTIŞ OLACAK"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, işsizlikteki artış ile ilgili şunları söyledi: "İşsizlik önemli bir sorun. Hükümet olarak yeni istihdamda bütün yükleri biz üstlendik. Ciddi teşvikler sunuyoruz. Yatırımların canlanması lazım. Ocak ayında ihracattaki artışı devam ettirebilirsek ilave yatırım talebi doğacak. Eğer sözler yerine getirilirse istihdamda çok güçlü artış olacak".
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiyi olumlu etkileyebileceğini belirten Şimşek, referandumdan evet çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar oluşturacağını söyledi.
Türkiye'nin artık hükümet krizi artık yaşamayacağını vurgulayan Şimşek, "Millet doğrudan hükümeti seçecek. Beş yıl seçilmiş cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte verdiği sözlerle reformlarla ülkenin önünü açabilecek. Meclis denetim görevini yapacak. Yasama da tamamen Meclis'in tekelinde olacak. Hem reform görünümü, hem öngörülebilirlik açısından bakılınca yeni sistem daha güçlü büyümeyi destekler" şeklinde konuştu.
Merkez Bankasının faiz artışın dolar kurunda etkili olduğunu söyleyen Başbakan Yarımcısı Şimşek, "Küresel yatırımcılar Ocak ayında Türkiye'ye net bazda para koydu. Bu iki faktör etkiledi. Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına oturacaksa referandum belirsizliğinden sonra yatırımların güçlü artacağı, ihracatın güçleneceği resme bakınca daha dengeli bir büyümeden bahsediyorsunuz. Türkiye fon akışı olur" ifadelerini kullandı.
FED'in faiz kararının önemli olmadığını kaydeden Şimşek, önemli olanın referandumun güçlü bir şekilde aradan çıkması ve tekrar hızlı bir şekilde reformlar yapmak olduğunu belirten, piyasaların şimdi öngörülebilirliğin artması ve yatırımların hızlanmasını fiyatlayabileceğini söyledi.

"OTOMATİK BES'TEN ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 26"
Şimşek, Ocak ayında başlanan otomatik BES ile ilgili "12 Şubat itibariyle 980 bin katılımcı var. Toplanan 98 milyon lira civarında. Cayma hakkını kullananların oranı yüzde 26. Oldukça yüksek rakam. Otomatik BES'e haksız ve olumsuz bir kampanya hissediyorum. Varlık fonu ile ilişkilendirilmek isteniyor. Böyle bir şey gündemde değil" dedi.

"FED'İN FAİZ ARTIŞI BU YIL HIZLANIR"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, FED'in faiz artışı ile ilgili de şunları söyledi: "Faiz artışı bu yıl muhtemelen hızlanır. Piyasalar en azından Mart'ta bir artış öngörmüyor, düşük olasılık atfediyorlar. ABD'de enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı, işsizlik oldukça düşük. Faiz artışının olasılığı yükselmiş durumda, muhtemelen hızlanabilir diye genel bir kanı var. 2015 ve 2016'da 25 baz puanlık artış vardı. Beklentiler bu yıl faiz artışının dozunun yüksek olacağı şeklinde".

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
Borsa ilk yarıda yatay
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!
Sırrı Süreyya Önder'den referandum tahmini!
Sırrı Süreyya Önder'den referandum tahmini!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
'KOBİ'lere 10.3 milyar lira kredi verilecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
'Trafik sigortasında yeni model için çalışıyoruz'
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
13 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Otomobil motosiklete böyle çarptı
Başbakan Yıldırım, Malta'da resmi törenle karşılandı
Başbakan Yıldırım, Malta'da resmi törenle karşılandı
Otomobille taşınan korniş, işçiyi öldürüyordu
Otomobille taşınan korniş, işçiyi öldürüyordu
Siirt'te kız yurdunun çatısı çöktü
Siirt'te kız yurdunun çatısı çöktü
Görmez, 4 DİTİB imamının evine yapılan baskını yorumladı
Görmez, 4 DİTİB imamının evine yapılan baskını yorumladı
Göçebelere şimdi de kültür evi yapılıyor
Göçebelere şimdi de kültür evi yapılıyor
Kayseri'de 10 polis FETÖ'den tutuklandı
Kayseri'de 10 polis FETÖ'den tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English