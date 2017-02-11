11.02.2017 09:36 Trafik magandasının tehlikeli şovu yürekleri ağza getirdi

İstanbul'da yağmurlu havada drift yaparak yürekleri ağza getiren trafik magandası kameralara yansıdı. İstanbul'da yağmurlu havada drift yaparak yürekleri ağza getiren trafik magandası kameralara yansıdı.

Bostancı Sahil yolunda bir magandanın yağmurlu havada gerçekleştirdiği drift yürekleri ağza getirdi. Trafik magandasının yaptığı drift arkasından gelen bir araç içerisinden kaydedildi.

Kameralara yansıyan magandanın yağmurlu havaya aldırmadan Bostancı sahil yolunda drift yaparak ilerlediği görülüyor. Bir ara yan bir şekilde ilerleyen magandanın trafiğe tehlikeye soktuğu görülüyor.



