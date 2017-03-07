Trafik magandaları terör estirdi

İstanbul Bahçeşehir'de iki trafik magandası trafikte yaptıkları tehlikeli şovla terör estirdi. Cep telefonuyla kaydedilen o onlarda bir magandanın aracının dönmesi ve arkadaki aracın ona çarpmadan son anda durması ise yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Bahçeşehir'de iki trafik magandası trafikte yaptıkları tehlikeli şovla terör estirdi. Cep telefonuyla kaydedilen o onlarda bir magandanın aracının dönmesi ve arkadaki aracın ona çarpmadan son anda durması ise yürekleri ağza getirdi.

Trafik magandaları tüm uyarı ve cezalara rağmen hız kesmiyor. Bahçeşehir'de bir magandası trafikte terör estirirken, bir diğer maganda da bu anları kaydetti. Yolda yanlama hareketiyle tehlikeli hareketler yapan maganda bir ara aracın hakimiyetini kaybetti. Bu sırada araç dönerken bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Arkadan gelerek bu anları görüntüleyen araç sürücüsü de magandaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde maganda drift yapıyor. Ardından araç hakimiyetini kaybedince araç dönmeye başlıyor ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuluyor. Arkadan gelen araç da son anda durarak öndeki magandanın aracına çarpmaktan son anda kurtuluyor.

