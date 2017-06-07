Trafik magandaları kadını darp etti

Mersin'de 2 kişi, trafikte tartıştıkları kadını darp ettiler. Olay yerinden geçen polislerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan kadın, kol ve bacağından yaralandı. Yerel bir gazetenin de sahibi olan kadın, şahıslardan şikayetçi oldu.

Mersin'de 2 kişi, trafikte tartıştıkları kadını darp ettiler. Olay yerinden geçen polislerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan kadın, kol ve bacağından yaralandı. Yerel bir gazetenin de sahibi olan kadın, şahıslardan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte yerel bir gazetenin de sahibi olan Neslihan Yalçın, gazetesinin önünde trafikte tartıştığı 2 kişi tarafından darp edildi. Önce el kol hareketleri yapan, daha sonra ise kadına şiddet uygulayan 2 kişi, kadın sürücünün elinden ve ayağından yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden geçen polisler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, şahıslardan şikayetçi oldu. Polisler 2 şahsı Mağazalar Polis Merkezi'ne götürdü. Neslihan Yalçın'da karakola geçerek şahıslardan şikayetçi oldu. Yalçın'ın Toros Devlet Hastanesi'nde aldığı darp raporunda ezilmeler ve liflerde kopmalar olduğu belirlendi.



"BEN ÇOK UCUZ ATLATTIM AMA BİR BAŞKASI NASIL YAPARDI BİLEMİYORUM"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Neslihan Yalçın, "Şehrin ortasında iki maganda 3-4 defa tacizle önümü kestiler. Tam iş yerimin önüne geldim, sinyalimi verip geçmek üzereyken camdan çıkarak el, kol hareketleri yapmaya başladılar. Ben de tabi çekilmeleri için kornaya bastım. Durdular, bende iş yerimin önü olduğu için arabadan indim. Bir anda ne olduğunu anlamadım, beni aldığı gibi havadan fırlattı, kendimi yerde buldum. Allah'tan tesadüfen oradan geçen bir polis ekibi vardı. Onlar olmasa belki de can kaybı da, her şey de olabilirdi. Onlar yardımcı oldular, kurtardılar. Hastaneye gittik darp raporumuzu aldık. Liflerim kopmuş, eziklerim var. Kolumu oynatamıyorum. Ciddi anlamda havadan yere düşüp, sürüklendim. Bu olay gerçekten vahşet. 2 kişi bilerek yaptı. Bu insanları kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bugün ben bunu belki çok ucuz atlattım ama bir başkası nasıl yapardı, daha masum insana neler yaparlardı bunu bilemiyorum. Bir kadın olarak bu şehirde rahat edemiyorsam, hiçbir şey yokken bunu bana yapanlar başka neler yapar çok merak ediyorum" dedi.



"BU İNSANLAR ÇOK TEHLİKELİ İNSANLAR"

Şahıslardan sonuna kadar şikayetçi olacağının altını çizen Yalçın, "Bunlar tüm Türkiye'ye ibret olsun. Bu magandalara el çektirirsin. Gerekirse ehliyetleri elinden alınsın. Trafikten men edilsinler. Eğer sağlık problemleri varsa bunlar kontrol altına alınsınlar. Zaten bunu yapanların sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şey yokken, tanımadığın, bilmediğin, tesadüfen trafikte gördüğü insana bunu yapıyorsa husumet beslediği kişinin kesinlikle canına kast eder. Bu insanlar çok tehlikeli insanlar. Bu trafik magandası filan değil ciddi anlamda eşkıyalık. Gerçekten bu kişilerle ilgili önlemler alınmalı. Umarım son olur, bir kez daha böyle kötü bir şeyler yaşamayız. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Öte yandan kadın sürücü ile tartışıp, yaralanmasına sebep olan şahıslardan biri de kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Şahıs çekim yapan bir basın mensubunun üzerine yürüyerek, kamerasına vurdu.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü /İHA)