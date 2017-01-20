Trafik kazasında yatağa mahkum oldu, ailesi yardım bekliyor

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa mahkum olan 20 yaşındaki gencin evde bakımını gerçekleştiren ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklarının işe gidemediğini aktaran anne, yasal hakları kapsamında çocuğuna maaş bağlanmasını istiyor.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa mahkum olan 20 yaşındaki gencin evde bakımını gerçekleştiren ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklarının işe gidemediğini aktaran anne, yasal hakları kapsamında çocuğuna maaş bağlanmasını istiyor.

Yılmaz Ailesi'nin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Gökhan Yılmaz, yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşıyla Edirne'den Silivri'deki evine dönerken geçirdiği trafik kazasının ardından bir daha ayağa kalkamadı. Yatağa mahkum kalan, konuşma ve beslenme kabiliyetini yitiren gencin tüm bakımını anne Yurdagül Yılmaz üstlendi. Anne Yılmaz, çocuğunu mama ile beslerken, babası Ali Yılmaz asgari ücretle bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Silivri'de kirada oturan gencin ailesi, yetkililerden yasal hakları kapsamında çocuklarına maaş bağlanmasını, kendilerine destek olunmasını istiyor.



"AYLIK MAMA VE İLAÇ GİDERİ 500 LİRA"

Komşularının ve dostlarının destekleriyle ayakta durduklarını ifade eden anne Yurdagül Yılmaz "Elimizde avucumuzda ne varsa tükettik. Gökhan'ın günlük bez, mama ve ilaç giderleri 500 lirayı buluyor. Yakın çevremiz ve komşularımızın da destekleri olmasa tükendik" dedi.

Çocuğunun yalnızca küçük hareketlerle tepki verebildiğini aktaran anne Yılmaz, "Sabah 7'den gece 1'e kadar her saat başında mideden mama beslemek durumunda olduğu ve tüm kişisel bakımlarını gerçekleştirdiğinden eskisi gibi evlere temizliğe gidemediğini aktaran Anne Yılmaz "7 yaşındaki çocuğumla da yeterince ilgilenemiyorum. Yasal hakkı kapsamında çocuğuma maaş bağlanmasını istiyorum. Komşularımız ve dostlarımızın desteği ile ayakta kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.



"DUYARLI VATANDAŞLARIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ"

Yılmaz Ailesi'ne kaza sonrası maddi manevi destekte bulunan komşularından Pınar Yalçın da tedavi süreçlerini anlatırken ailenin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu belirtti. Yalçın, " Kaza geçirdikten sonra biz komşuları olarak elimizden ne geldiyse yardımcı olmaya çalıştık. Gökhan'ın durumu ciddi. Bakıma ihtiyacı var ve ailenin maddi durumu çok iyi değil. Baba asgari ücretle çalışıyor ve okula giden bir çocukları daha var. Gökhan'la ilgilendiği için o çocukla da çok ilgilenemiyor anne. Lütfen duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Gökhan'ın fizik tedaviye de ihtiyacı olabilir ilerleyen zamanlarda. Sigortası da olmadığı için sizlerden de destek bekliyoruz. Bugün onun başında ancak yarın bizim çocuklarımızın da başında olabilir. Gökhan için mamasının, bezinin, ilaçlarının ve bakım malzemelerinin karşılanmasını istiyoruz" diyerek duyarlı insanların da Gökhan'ın bu durumuna kayıtsız kalmamasını istedi.

