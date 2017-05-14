Trafik kazası meydan kavgasına döndü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi. Demir çubuk ve sopaların kullandığı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi. Demir çubuk ve sopaların kullandığı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarınca kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Dedebaba Mahallesi Metehan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 46 AS 188 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yol üzerinde karşıya geçmek isteyen Mert Ali Kalender'e (5) çarptı. Kaza sonrası olay yerinde gelen çocuğun yakınları ve sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası taraflar birbirlerine saldırdı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, tartışmanın ortasında kaldı. Demir çubuklar, sopaların kullandığı kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti. Polis ekipleri tarafından zaman zaman biber gazının kullandığı kavga, takviye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona erdi.

Kaza sonrası yaralanan Mert Ali Kalender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Muhammet Özer/İHA)