Trafik kazaları kamerada

Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre 2016 yılında Türkiye'de 413 bin kaza meydana gelirken, 3 bin 493 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl Mersin'de ise 6 bin 346 kaza meydana geldi, bunların 4 bin 954'ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl kentte meydana gelen kazalarda 95 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 592 kişi ağır veya hafif şekilde yaralandı.

Bu kazaların bazıları ise MOBBESE kameralarına yansıdı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan birçok olay yaşandı. Kentteki bir çok noktada görüntü kaydeden MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışık ihlali yapan sürücülerin yol açtığı kazalar ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bölümü yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlandı.

Emniyet yetkilileri, özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmamalarını ve kesinlikle emniyet kemeri takmalarını istedi.

(Hüseyin Kar /İHA)