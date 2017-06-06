Trafik kazaları kamerada

Afyonkarahisar'da son aylarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.

Afyonkarahisar'da son aylarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait kent genelindeki MOBESE kameralarına yansıyan kazalarda dikkatsizlik ve aşırı hızın ön plana çıktığı görülüyor. Kazaların ise şu şekilde olduğu görülüyor:

Telekom Kavşağında meydana gelen kaza, yolun sol tarafından gelen şehir içi taşımacılık yapan dolmuş geçiş sırası beklemeyen aceleci bir otomobil şoförünün aracını hareket ettirmesi ile kafa kafaya çarpışıyor. Yine aynı kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yolun tam anlamıyla kontrol etmeden karşıya geçmeye çalışan bir bisikletli yaşlı adama yolun sol tarafından gelen bir minibüs çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile yere düşen adamın bir süre hareketsiz yattığı gözleniyor.

Erenler Mahallesinden meydana gelen kazada ise bir iş yerine ait olduğu düşünülen motosikletli kurye yola kontrolsüz ve hızlı bir şekilde girince yolun sağ tarafından dönen taksiye yan taraftan çarparak savruluyor. Olayın ardından çevredekiler hemen koşarak yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsüne müdahale ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan bir başka görüntü ise Afyonkarahisar-İzmir karayolunda yaşanan kazayı kayıt altına alıyor. Yolun boş olduğunu fırsat bilen sürücü yolda hızlı bir şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda metrelerce savrulduktan sonra karşı şeride geçip bankete vurarak durabiliyor. O sırada karşı şeridin boş olması ise olası bir faciayı önlüyor.



KAVŞAKTA ŞİDDETLİ KAZA

Adliye Kavşağından meydana gelen kazada ise ailesi ile yolun sol tarafında kaldırımda yürüyen küçük bir çocuğun kırmızı ışın yandığı yolda karşıdan karşıya koşarak geçiyor. Ancak çocuğu ışığın yanmadığı ve araçların geçtiği yolun diğer tarafından bir otomobil çarpıyor. Kazadan sonra otomobil sürücü aracın durdurarak ailesi ile birlikte hemen çocuğun başına gidiyor.

MOBESE kameralarının kayıt altına aldığı ve aşırı hız ile dikkatsizliğin nelere mal olabileceğinin en çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildiği kaza ise Özdilek Kavşağında yaşanıyor. Kavşağa hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yolun sağ ve tarafından giren minibüs ile otomobil şiddetli bir şekilde çarpışıyor.

(Gökten Ceylan / İHA)