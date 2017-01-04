04.01.2017 22:18 Trafik canavarı kadını ağır yaraladı

Hız yapan otomobilin neden olduğu kazada kadın yaya, iki aracın arasında ezildi. Korkunç kaza Hindistan'da gerçekleşti. Hızlı gelen sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, yol kenarında bekleyen kadına ardından da hareket etmek üzere olan başka bir araca çarptı. Kendisine doğru gelen araçtan kaçmaya çalışırken iki otomobilin arasında ezilen talihsiz kadın ağır yaralanırken, feci kaza kameraya yansıdı. Hız yapan otomobilin neden olduğu kazada kadın yaya, iki aracın arasında ezildi. Korkunç kaza Hindistan'da gerçekleşti. Hızlı gelen sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, yol kenarında bekleyen kadına ardından da hareket etmek üzere olan başka bir araca çarptı. Kendisine doğru gelen araçtan kaçmaya çalışırken iki otomobilin arasında ezilen talihsiz kadın ağır yaralanırken, feci kaza kameraya yansıdı.



