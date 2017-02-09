09.02.2017 10:17 Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OTOMOBİL İLK SIRADA

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre yüzde 21,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 26,1, minibüste yüzde 5,6, otobüste yüzde 14,4, kamyonette yüzde 16,3, motosiklette yüzde 25,7 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 11,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 89,1, traktörde ise yüzde 7,4 artış oldu.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 19,3 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 20,1, minibüste yüzde 39,1, otobüste yüzde 39, kamyonette yüzde 27,3, motosiklette yüzde 4,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,6 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 1,7, traktörde ise yüzde 0,3 artış oldu.

Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 214 bin 610 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 118 bin 658 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 95 bin 952 adet arttı.

Devri yapılan toplam 617 bin 411 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör, yüzde 3,2 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



LPG ÖNDE

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 317 bin 998 adet otomobilin yüzde 39,2'si LPG, yüzde 33,6'sı dizel, yüzde 26,8'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 adet otomobilin yüzde 12,5'inin Renault, yüzde 12,4'ünün Volkswagen, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 7,3'ünün Opel, yüzde 6,8'inin Fiat, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 5,7'sinin Dacia, yüzde 5,4'ünün Ford, yüzde 5,2'sinin Nissan, yüzde 4'ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 74 adet otomobilin yüzde 39'u 1501-1600, yüzde 25,6'sı 1401-1500, yüzde 15,4'ü 1301-1400, yüzde 15,3'ü 1300 ve altı, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 74 adet otomobilin yüzde 61'i beyaz, yüzde 15,9'u gri, yüzde 8,6'sı siyah ve yüzde 6,3'ü kırmızı iken yüzde 8,2'si diğer renklerdedir.

Türkiye'de 2016 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,2, minibüslerde 12,4, otobüslerde 12,2, kamyonetlerde 10,1, kamyonlarda 15, motosikletlerde 12,4, özel amaçlı taşıtlarda 11,6 ve traktörlerde 22,9'dur.



