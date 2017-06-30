Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'da futbolcular yeni sezon hazırlıkları öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor'da futbolcular yeni sezon hazırlıkları öncesi sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavili takımda futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Trabzon'da özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında futbolcular çeşitli testlere tabi tutuldu. Oyunculara dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kulak burun boğaz kontrolleri, laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkikleri, eko efor testi yapıldı.
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