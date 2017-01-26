Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, şike iddiaları ve FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili ifade verdi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, şike iddiaları ve FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili ifade verdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Kooordinatörü Gökhan Saral, bordo-mavili kulübün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, FETÖ/PDY ile alakalı şikayetine destek vermesi nedeniyle, eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'nun şikayeti üzerine, basın yolu ile iftira, hakaret ve suç uydurma sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, ifadesinde, aylar önce TFF'deki paralel yapı militanlarına dikkat çektiğini hatırlatarak, "Yıllardır her platformda hak mücadelesi veren ve temiz futbolu savunan Trabzonspor'umuzun, bir yöneticisi ve taraftarı olarak cezaların bizi susturamayacağını o gün açıklamıştım. Trabzonspor eski başkanı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile alakalı bir şikayet yapmıştı. Ben de şahsım ve Trabzonspor yönetim kurulu üyesi olarak FETÖ/PDY hakkında eski başkanın yaptığı şikayete destek verdiğimi ifade ettim ve desteğim halen devam etmektedir. Şikayete konu haberde, şikayetçi şahıs ile ilgili bir isnat yoktur. Manidar olan şudur ki bu ifademde bir kurum içerisindeki ihraç olmuş veya henüz görevine devam etme ihtimali olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini kastettim. Şikayetçinin benim bu açıklamalarımdan bir yıl önce rahatsız olmayıp, bugün rahatsız olması manidardır. Bu tür şikayetler şahsımı ve sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğum Trabzonspor'un vermiş olduğu 'Şike başka FETÖ/PDY başkadır' mücadelemizi asla yıldıramaz. Müştekinin şikayetçi olduğu haberde kendisi ile ilgili doğrudan bir isnat olmamasına rağmen durumdan vazife çıkarmıştır. Duruşumuz belli. Mücadelemiz nettir. Suçlamaları kabul etmiyorum ve uzlaşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKLI MÜCADELEMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor yöneticisi olarak, kulübümüzün bugüne kadar hangi yöntemle olursa olsun gasp edilmiş bütün haklarının iade edilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğim. Bu mücadelede, rengi ne olursa olsun temiz futbol savunucusu tüm bileşenleri yanımda görmek isterim. Ayrıca altını çizerek tekrar belirtiyorum ki; FETÖ'nün Fenerbahçe Kulübü'nü veya başka kulüpleri ele geçirmek istediği iddiaları ayrı bir konudur ve kesinlikle şike davası ile karıştırılamaz. Camiamızda kişiler ve yönetimler önemli değil, camianın hakkını kendi hakkından daha fazla savunmak önemlidir. Kurumsallaşma adımları attığımız bugünlerde geçmişten gelen bütün haklı mücadelelerimizin takipçisi olacağız" diye konuştu.

GÖKHAN SARAL MÜDAHİL OLACAK
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şikayeti üzerine, futbolda 2008 sonrasının incelemeye alınmasıyla ilgili davaya müdahil olacak. Saral, hem FETÖ/PDY Terör örgütüne hem de şikecilere karşı Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunma noktasında davaya müdahil olacağını belirtti.
(Gökmen Şahin / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Yargı halkın denetimine açılıyor
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Yargı halkın denetimine açılıyor
Yargı halkın denetimine açılıyor
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Akbabalar foto kapana yakalandı
Akbabalar foto kapana yakalandı
Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları sürüyor
Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları sürüyor
Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi
Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi
Son Osmanlı terzisi tarihi nakış nakış işliyor
Son Osmanlı terzisi tarihi nakış nakış işliyor
1 yılda 665 kitap okudu
1 yılda 665 kitap okudu
Sivas'ta 680 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 680 köy yolu ulaşıma kapandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English