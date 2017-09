09.09.2017 13:08 Trabzonspor, yeni transferlerine imza attırdı

Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Jose Sosa, Volkan Şen ve Tohmas Hubocan'a düzenlediği törenle imza attırdı. Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Jose Sosa, Volkan Şen ve Tohmas Hubocan'a düzenlediği törenle imza attırdı.

50.yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Volkan Şen ve Slovak savunma oyuncusu Thomas Hubocan'a, başkan Muharrem Usta'nın katılımıyla Medical Park Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 50 yılında kulüp olarak zor süreçlerden bugüne ulaştıklarını belirterek, "Daha güçlü bir takım olmak, Trabzonspor gibi başarılı bir kulübün nice başarılı dönemleri yeniden yakalaması adına yoğun bir uğraşı içindeyiz. Ümit ediyorum ki var olan çok değerli futbolcularımız ve yeni transferlerimizle 2017-18 sezonunda çok ama çok iyi bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz. Bütün amacımız çok başarılı ve zirvede olan bir Trabzonspor'u inşa edebilmek. Bu yolculukta en önemli gücümüz camiamız, taraftarlarımız, hep birlikte Trabzonspor'un nice şampiyonluk ve başarılarını beraber yakalamak ümidiyle yeni oyuncularımıza tekrar Trabzonspor'a 'Hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.



"UYUM KOMBİNASYONUNA DİKKAT ETTİK"

Başkan Usta, yeni transferlerde öncelikle bir uyum kombinasyonu dikkate aldıklarını ifade ederek, "Aslında biz bu transfer döneminde şunu yapmaya çalıştık, aldığımız oyuncuların her birinin takımdaki oyuncularla uyum sağlayabilmesi açısından geçmiş dönemlerine de dikkat etmeye çalıştık. Örneğin Thomas'ı alırken kendisi Slovak olduğu için bizde o bölgede oynayan milli takımdaki oyuncularla birliktelikleri uyuma büyük oranda katkı sağlayacak diye düşündük. Ya da Sosa'yı düşündüğümüzde bizim takımımızda Sosa'yı çok yakından tanıyan yada onun uyumu ile ilgili takıma en üst düzeyde katkı vermesi ile ilgili aynı felsefe içinde olduk. Volkan için de Kucka için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kucka'da yine bizim takımımızdaki arkadaşları ile milli takımda birliktelikleri olması hasebiyle bir kombinasyon düşündük. Birbirini çok tanımayan, çeşitli ülkelerden gelmiş ilk defa burada bir araya gelecek kadro yerine, bugüne kadar birliktelikleri olan bir ekibi dizayn etmeye çalıştık" İfadelerini kullandı.



"VOLKAN ŞEN TRABZONSPOR'DA YENİDEN DOĞACAKTIR"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Volkan Şen'in Trabzon'da yeniden doğacağını ve çok başarılı işlere imza atacağına vurgulayarak, " Volkan'ı biz bağrımıza basıyoruz. Volkan da Trabzonspor'la ilgili gerekeni çok ama çok fazlasıyla yapacaktır. O milli takımın kesinlikle en aday oyuncularından birisidir. Bundan sonra da göreceğiz ki; Volkan milli takıma girecektir, öyle bir hedefi var. Bize de büyük katkısı olacağına inanıyorum" dedi.



"FİNANSAL AÇIDAN DAHA İYİ PLANLAMA YAPABİLİR DURUMA GELDİK"

Muharrem Usta, transferleri gerçekleştirirken işin finansal karşılığında nasıl bir çözüm bulduklarına yönelik soruya ise, "Trabzonspor, nihayet çok uzun zamandan sonra 24 -25 kişilik bir kadroya sahip olmuş oldu. Bu kadronun dışında kalan şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Şöyle yaklaşık iki yıl oldu göreve geleli. İki yıl öncesini hatırlıyorum, bir takımımız oluyordu. 24-25 kişi takıma hiç girmeyen dışarıda 15 kişilik bir kadromuz oluyordu. O 15 kişilik kadronun maliyeti şu anda masada gördüğünüz üç transferin iki katı kadar oluyordu. Biz bu sene şunu yapmaya çalışıyorduk; 24-25 kişilik bir kadromuz olsun, bunun dışında Trabzonspor'da bulunup bizim maliyetini üstlendiğimiz oynamayan gereksiz ağır yükün altından kurtulalım. İlk defa Trabzonspor'da çok uzun zamandan sonra genç oyuncularla birlikte 24-25 kişilik bir kadromuz var. Türkiye'de eğer büyük kulüpseniz elde ettiğini kazanç sıralamanızla çok ama çok önemli derecede ilintili. Türkiye'de büyük bir kulübün, ikinci sırada olması ile 6. Sırada olması arasındaki gelir farkı, bu geliri sadece seyirci olarak düşünmeyin, maç kazanması, sıralamadan gelen seyirci ve sponsor geliri, başarılı olduğunuz için satabileceğiniz oyunculardan elde edebileceğiniz gelirler anlamında baktığınızda 6'ncı, olmakla 3'ncü olmak arasında büyük kulüp için yıllık gelir farkı yaklaşık 80 milyon TL. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Gereksiz takımda olmayan oyunculara ödeme yükü olmayan bir Trabonspor ve sıralamada mümkün olan en yukarıdaki yere oturmaya çalışan ve böylece gelirlerini olabilecek en üst düzeye çıkarmaya çalışan bir Trabzonspor. Sonuç bu bir finansal balans işi yani finansal ayarlama işi. Haliyle finansal ve o gelirleri yakalaması ve de başarılı bir Trabzonspor'un milyonlarca taraftarının huzur içerisinde takımlarına coşkuyla sahip çıkacakları bir pozisyona çıkarmak. Bu dengeler içerisinde planlamayı yapıyoruz. Ve inanıyorum ki bütün camia ile birlikte bu planlamayı düzgün bir şekilde yaparak bu yolculuğumuz devam edecek. Bundan sonraki yıllar için daha da iyi planlama yapabilecek duruma geldik. Artık elimizdeki her oyuncunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz, bundan sonrası için üzerine daha fazla değer katarak bu yolculuğu devam ettireceğiz" diye cevap verdi.



SOSA: "ZOR AMA GÜZEL BİR KARAR ALDIM"

Trabzonspor'un yeni transferi Arjantinli oyuncu Jose Sosa, zor ama güzel bir karar aldığını belirterek, "Trabzonspor'a gelmenin kendisi için zor alınan bir karar olmasına karşın güzel de bir karar olduğunu görüyorum. Başkanımızın da söylediği gibi bizim için önemli bir sene olacak. Ancak bu sadece bizim değil hepimizin kenetlenmesi ile olacak. Bu bir süreç ve hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Herkese tekrar selam ve saygılarımı sunuyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.



"BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BİR TEKLİF GELMEDİ"

Yeni transfer Jose Sosa, Beşiktaş'ın da kendisine bir transfer teklifi olup, olmadığı yönündeki soruya, "Beşiktaş hakkında şu anda konuşmak zor ama resmi olarak bana herhangi bir teklif gelmedi. Zor ve uzun bir süreç oldu. Başkanımızla görüşmemizden sonra bu süreci atlattık. Şu an burayı konuşmak ve bu anın tadını çıkarmak benim için önemli" dedi.



VOLKAN ŞEN: "BENİ BAĞRINA BASAN TARAFTARIMIZI MAHÇUP ETMEYECEĞİM"

Yeniden bordo-mavili formayı giyecek olan Volkan Şen de Başkan Usta'ya ve camiaya teşekkür ederek, "Bana tekrar kucak açıp, sahip çıktıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugünden itibaren bütün olumsuzlukları geride bırakıp sahada bu forma altında Trabzonspor forması ile çok başarılı olmak istiyorum. Benim için çok zor bir süreçti. Menajerimle başkanımla Trabzonspor'a tekrar geri dönmek istediğimi iletmiştim. Zorlu bir süreç ama sonunda mutlu olduğum bir gün oldu benim için. İnşallah sahada sadece futboluma odaklanıp elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak, skora katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün gerçekten çok güzel karşıladılar beni. Buna sahada elimden gelenin en iyisini yaparak cevap vermek istiyorum. Hem benim hem kulübüm için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte güzel günler bizi bekliyor" İfadelerini kullandı.



"BURAK YILMAZ BÜYÜK BİR DESTEK VERDİ"

Volkan Şen, Trabzonspor'a transferi konusunda bu yıl kadroya katılan Burak Yılmaz'ın kendisine çok büyük desteği olduğunu belirterek, " Burak Yılmaz bana bu süreçte her zaman çok desek oldu, burada başarılı olacağıma inanıyordu ben de inanıyorum. Zaten bunu Başkanımıza da ilettim. Açıkçası Burak Yılmaz etkili oldu diyebilirim" diye konuştu.



HUBOCAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR KULÜBE GELDİM"

Türkiye'de çok önemli bir kulübe geldiğini belirten Hubocan ise şunları söyledi:

"Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bunun için başkanıma ve beni buraya öneren herkese teşekkür ediyorum. Ben dün geldiğimden beri havalimanında olsun şehide olsun kulübün ne kadar büyük olduğunu farkettim. Bunun için çok çalışacağız. İnanıyorum ki bu yılın sonunda o hedefe doğru varacağız."

Toplantının ardından yeni transferlerin Medical Park Stadyumu'nda birlikte fotoğraf çektirmesi ile program sona ererken, yeni sezonda Jose Sosa 8, Volkan Şen 9 ve Hubocan ise 18 numaralı formayı giyecek.

