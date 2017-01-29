Trabzonspor yeni stadına kavuştu

Ziraat Türkiye Kupasındaki Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantepspor maçıyla da Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına 'merhaba' diyor.

Ziraat Türkiye Kupasındaki Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantepspor maçıyla da Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına 'merhaba' diyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Gaziantepspor maçıyla Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadına taraftarıyla birlikte kavuşacak. Temeli 24 Kasım 2013'te atılan ve 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı Şenol Güneş Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumda bordo-mavililer, ilk resmi maçına Gaziantepspor karşısında çıkıyor. 41 Bin 461 kapasiteli yeni stadın ilk maçına Trabzonspor taraftarı da büyük bir ilgi gösterdi.



BORDO-MAVİLİ TARAFTARLAR MAÇA AKIN ETTİ

Gaziantepspor maçının Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda oynanacak ilk karşılaşma olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar tarihi güne tanıklık etmek için maça akın etti. Ligin ilk yarısında istenileni veremeyen bordo-mavililer, ikinci yarıya yaptığı yeni transferlerle kabuk değiştirerek başladı. Oynanan son iki maçta deplasmanda Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmesinin ardından moralli olan Karadeniz ekibinde, taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmadı.



STADYUM ÖZELLİKLERİYLE TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Şenol Güneş Kompleksi'nde, toplam 46 bin metrekare membran serimi yapıldı. Stadyumda toplam 160 tane, 11 bin metrekare şeffaf, kendini temizleme özelliğine sahip membran kullanıldı. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı. Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'Smart Roof' sistemi bulunuyor. Bu özellikle stadın çatısı dünyada beşinci Türkiye'de ise ilk.

Toplam 41 bin 461 koltuk kapasiteli statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor. İlkleri barındıran stadyumda 80 metrekare olan skorbord, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek olma özelliğine sahip. 10 megapiksel olacak saha reklam panoları, köşelerinin oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de bir ilk. 92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alacak.

(Fotoğraflı / İHA)