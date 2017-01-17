17.01.2017 11:51 Trabzonspor ya tamam ya devam diyecek

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ya tamam diyecek ya da devam. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ya tamam diyecek ya da devam.

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlar nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veren Trabzonspor, yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile kritik müsabakaya çıkacak. Geride kalan 4 maçta 5 puan toplayarak bir üst tur şansını zora sokan Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı H Grubu'nda 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın ardından kupada yoluna ya tamam ya da devam diyecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için yarın deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor karşısında sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak zorunda. Grupta Atiker Konyaspor'un 8, Gümüşhanespor'un 7, Trabzonspor'un 5 ve Kızılcabölükspor'un ise 1 puanı bulunuyor. Bordo-mavililerin umutlarını bir üst tura taşıması için sahadan 3 puanla ayrılarak, rakibi Gümüşhanespor'un önüne geçmesi gerekiyor.

(Gökmen Şahin / İHA)

