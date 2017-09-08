Trabzonspor, Volkan Şen'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını borsaya bildirdi.
Trabzonspor, Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını borsaya bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017 - 2018 futbol sezonu için 850.000 EUR garanti ücret, 2018 - 2019 futbol sezonu için 850.000 EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.