08.09.2017 23:36 Trabzonspor, Volkan Şen'i borsaya bildirdi

Trabzonspor, Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını borsaya bildirdi. Trabzonspor, Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017 - 2018 futbol sezonu için 850.000 EUR garanti ücret, 2018 - 2019 futbol sezonu için 850.000 EUR garanti ücret ödenecektir" denildi.



