Trabzonspor'un kupalarına haciz kondu

Geçtiğimiz gün kulüp binasına gelen avukatlar, Trabzonspor'un Süper Lig'de elde ettiği 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurttu.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Kulüp tarihinin en değerli parçaları olan şampiyonluk kupalarına haciz koyduran avukatların, bordo-mavili yönetimin ödeme sözü vermeleri üzerine kupaları yerinde bıraktı. Avukatların ödemenin yapılması için kulübe bir hafta süre tanıdığı ortaya çıktı.

Stephane Mbia, Ogenyi Onazi ve Carl Medjani gibi oyuncuları Trabzonspor'a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan'ın avukatlarının ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle haciz yoluna gittikleri bildirildi.

MENAJERLE MAHKEMELİK OLDULAR

Kulübün futbolculara olan borçların yapılandırıldığı ve bu konuda sıkıntı yaşanmadığı öğrenilirken, 1 milyon 350 bin euroluk menajer ücretinin ise mahkemelik olduğu belirlendi.

Daha önce birkaç kez 1 milyon 350 bin euroluk borçla ilgili bordo-mavili kulübe haciz memurlarının geldiği fakat tarafların her seferinde sözlü anlaşması nedeniyle haciz işlemlerinin ertelendiği aktarıldı.

Avukatlar paranın yine ödenmemesi üzerine resmi haciz işlemi yaptırdı. 1 milyon 350 bin euroyu bir hafta içinde ödeme garantisi veren bordo-mavili kulüp, ödemenin yapılmaması halinde manevi değeri çok büyük olan 6 şampiyonluk kupasını müzesinden çıkarmak zorunda kalacak.

Trabzonspor Kulübü'ne giden avukatlar 6 adet şampiyonluk kupası için haciz tutanağı tutturdu.