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'Trabzonspor'un geleceğini kurmak istiyoruz'
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'Trabzonspor'un geleceğini kurmak istiyoruz'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor'un geleceğini kurmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor'un geleceğini kurmak istediklerini söyledi.
Usta, Trabzonspor Dergisi'nin Ocak ve Şubat ayı sayısında yer alan yazısında önemli açıklamalarda bulundu. Usta, 2016'nın darbe teşebbüsü ve bir birinden acı terör olaylarıyla, şehit haberleriyle hafızalarımıza kazınan bir yıl olduğunu vurgulayarak, yeni yılın ülkemiz ve yaşadığımız dünya için barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

"BU ZAMANA KADAR BİZİ YOLUMUZDA YAVAŞLATAN MESELELER OLDU"
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün yeniden doğuşu için çıktıkları yolda hızlı yükselen bir ivmeye kavuşmak istediklerini belirterek, "Benim Trabzonspor başkanı olarak bu seneye ilişkin öncelikli temennim, kulübümüzün yeniden doğuşu için çıktığımız yolda hızlı yükselen bir ivmeye kavuşmak. Bu zamana kadar bizi yolumuzda yavaşlatan gelişmeler oldu. Evet, altına girdiğimiz yük öylesine ağırdı ki taşımaya çalışırken zaman zaman sendeledik. Ama yönetim kurulu üyeleri olarak, her birimiz gerektiğinde diğerinin yükünü omuzlamaya hevesli bir şekilde birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor için gerekli olan ilk şey zaten bu. Birlik ve beraberlik" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN GELECEĞİNİ KURMAK İSTİYORUZ"
'Camia olarak hepimiz yeni başarılara ve zaferlere susamış durumdayız' diyen Muharrem Usta, sözlerine şöyle devam etti:
"Biliyoruz ki Trabzonsporumuzun yakın geçmişte kaybettiği kanı; kaybettiği itibarı sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün. Ama sadece sportif başarı yeterli değil. Değerli taraftarlar. Biz kısa vadede gel geç başarılarla. Sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor'un geleceğini kurmak istiyoruz. Bu benim gerek daha önceki konuşmalarımda defalarca , gerekse Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın basın açıklamalarında ısrarla vurguladığı gibi , uzun ve meşakkatli bir süreç. Sabır ve anlayış gerektiriyor. Çünkü uzun vadeli bir dönüşümün meyvelerini kısa vadede toplamak mümkün olmuyor."

"BAMBAŞKA BİR TRABZONSPOR İZLETTİRECEĞİZ"
2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun ilk yarısını 13. sırada tamamladıklarını hatırlatan başkan Usta, şunları söyledi:
"Sıralamadaki bu yer sezon başındaki beklenti ve hedeflerimizin çok uzağındaydı. Biz de bu konumda durmamak konusunda kararlıydık. Devre arası, hatalarımızı düzeltmek, eksiklerimizi tamamlayabilmek için önemli bir fırsattı. Bizde bu fırsatı olabildiğince iyi değerlendirerek, girdiğimiz yoğun transfer görüşmelerinin sonucunda takımımıza kritik takviyeler yaptık. Mevkisinde güçlü ve tecrübeli isimlerle anlaştık. İkinci devrede taraftarlarımıza bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz" diye konuştu.

"YENİ STADIMIZ NİCE ZAFERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"
İkinci yarı itibariyle rakipleri Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena'da ağırlamaya başladıklarını belirten Usta, "18 Aralık'ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işci, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğin ürünü. Stadyumumuz bir çok özelliğiyle ilkleri barındırıyor. Trabzonspor efsanesi'nin yaratıcılarından, yapı taşlarından Şenol Güneş'in ismiyle taçlanan bu kompleks, inanıyorum ki efsaneyi geleceğe taşıyacağımız nice zaferlere ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

"2017 YILI TRABZONSPOR'UN DOĞUŞUNUN 50'NCİ, YENİDEN DOĞUŞUNUN İSE İLK YILI OLSUN"
Muharrem Usta, yükselişlerinin devam edeceğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı. Yeni yıla, yeni stadyumumuza yenilenen bir takımla girmiş bulunuyoruz. 2017 yılı Trabzonspor'un doğuşunun 50'nci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen ısrar ve inatla Trabzonspor diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenetlenmiş bir camia ve desteğini esirgemeyen taraftarlar bu yükselişimize hız katacak, inanıyoruz. Tüm taraftarlarımıza barış, huzur sağlık ve başarı dolu bir yıl diliyorum."
(Gökmen Şahin / İHA)
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