Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, bordo-mavili takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, bordo-mavili takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de 51 puan ile 6. sırada bulunan Trabzonspor'da takımın en hırçın oyuncusu Okay Yokuşlu oldu. Yıldız oyuncu lig maçlarında gördüğü 10 sarı kart ile takımın en çok kart gören oyuncusu olurken, aldığı sarı kart cezası nedeniyle iki maçta forma giyemedi. Okay ise 8 sarı kart ile Onazi, Bero ve Uğur Demirok takip etti. Yusuf Yazıcı, Dame N'Doye ve Durica 6, Zeki Yavru ve Pereira 5, Olcay Şahan ve Onur 4, Aytaç Kara, Rodallega ve Mustafa Akbaş 3, İbanez, Mas ve Yusuf Erdoğan 2, Castillo, Esteban ve Medjani 1 sarı kart gören isimler oldu.

Bordo-mavililerde 4 oyuncu ise kırmızı kart gördü. Uğur Demirok, N'Doye, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan, Karadeniz ekibinde kırmızı kart gören isimler oldu. Bordo-mavililerde 16 futbolcu toplam 86 sarı kart gördü.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle Olcay Şahan ve Bero, ligin son haftasında oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecekler.

(Gökmen Şahin /İHA)