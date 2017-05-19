Trabzonspor'un 50 yıllık öyküsünün anlatıldığı sergi açıldı

Trabzonspor Kulübü'nün 50 yıllık öyküsünün 50 fotoğraf ve 50 sözcükle anlatıldığı sergi Forum Trabzon AVM'de açıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün 50 yıllık öyküsünün 50 fotoğraf ve 50 sözcükle anlatıldığı sergi Forum Trabzon AVM'de açıldı.

Serginin açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor kurucu üyeleri Nizamettin Algan ve Salih Erdem, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri, Forum Trabzon AVM Genel Müdürü Uğur Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta ilk olarak söz alan bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzonspor'un bundan 50 yıl önce 1967 yılında sağlam ve köklü futbol kültürünü temel alarak kurulduğunu belirterek, "Bununla beslenerek yıllar içerisinde nice zaferlere imza attı. Türk futbolunda çığır açtı. Bazılarımız bu 50 yılın bir kısmına, kimimiz ise bir kısmına tanıklık etti. İşte bu sergide hep berabere geçmişten bugüne anılarımızı tazeleyeceğiz. Trabzonspor'a ve Türk futboluna damgasını vurmuş olaylar, kahramanlar, hafızalarımızdan hiç çıkmayan unutulmaz zaferler yeniden gözlerimizin önüne gelecek. Bu sergi, Trabzonspor'a ilişkin görsel ve yazalı kaynakları bir araya getirmek için başlattığımız arşiv çalışmalarından birisi olacak. Daha kapsamlı çalışmaların geleceğinin de göstergesi olacak" şeklinde konuştu.



ALGAN: "DEVAMLILIĞIN OLMADIĞI YERDEN BAŞARIYI BEKLEMEK HAYALDİR"

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan da, yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un tarihinin başarılarla dolu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor 50 yıl içerisinde 30 yıl Avrupa liglerine katılma hakkı kazandı. 60'ın üzerinde maç oynadı ve 60'ın üzerinde Avrupa takımını da Trabzon'a getirtti. Trabzonspor'un tarihi başarılarla dolu. Son yıllarda kaybettiğimiz bazı özelliklerimiz var. Devamlılığın olmadığı yerden başarıyı beklemek hayaldir. Başarılı olduğumuz yıllarda uzun süre birlikte çalışan yönetici, futbolcu, teknik ekip vardı. Gelecekte aynı birliktelikle nice başarılar yaşamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.



BAŞKAN GENÇ: "ÇIKIŞIMIZI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'Yİ DE YENEREK TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, 2. yarı itibariyle yakalanan çıkışı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını yenerek taçlandırmak istediklerini kaydederek, "Trabzonspor'umuzun 50 yıllık kuruluşunu betimleyen bir sergideyiz ancak Trabzonspor'un kuruluşu 50 yıldan çok daha öte. Kulübümüze başarılar diliyoruz. Şanlı Trabzonspor tarihimize seyahat etmek bizi onurlandırıyor. Şampiyonluklarla dolu çok onurlu bir duruş ortaya koyan Trabzonspor bizim her zaman gözbebeğimiz. 2. yarı itibariyle yakaladığımız çıkışımızı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de yenerek taçlandırmak istiyoruz. 50. yılda şampiyonluğa bu seneden bir adım atalım" dedi.



VALİ YAVUZ: "TRABZONSPOR BAŞARILI OLDUĞUNDA İNSANIMIZIN MOTİVASYONU ARTIYOR"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un başarılı olduğundan şehrin yüzünün güldüğünü belirterek, "Trabzonspor'umuz sadece futbolda değil diğer branşlarda da inşallah başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürüp, şehrimize yakışır bir performans ile bu fırtınayı devam ettirecek. Bu tür etkinlikler önemli. Sergi ve arşiv kültürü gelişiyor. Trabzonspor başarılı olduğunda şehrimizin yüzü gülüyor, insanımızın motivasyonu artıyor. Şehir ile kulübün bütünleştiği bir özelliği taşıyor Trabzon. Bu nedenle Trabzonspor'umuzun başarısına kim katkı sağlıyorsa hepsine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından açılışa katılırken sergide yer alan fotoğrafları incelerken, vatandaşların da sergiye ilgi gösterdiği gözlendi.

(Ozan Köse /İHA)