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Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçını alınmayacak
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Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe maçını alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili taraftarlar alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili taraftarlar alınmayacak.
Sezon başında İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor'un İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli kılınmamıştı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, sezon başında aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarlarının stada alınmamasına hükmetmişti.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaya da, bordo-mavili taraftarlar alınmayacak.
(Gökmen Şahin/İHA)

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