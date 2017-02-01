01.02.2017 13:53 Trabzonspor sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. Trabzonspor, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Sezon başında Portekiz'in Porto takımından 750 bin Euro'ya kiralanan Hyun Jun Suk ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.



